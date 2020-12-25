حركة حماس الفلسطينية: “التطبيع بين المغرب والكيان سيفتح الباب نحو المزيد من تهويد القدس والمسجد الأقصى”

أصدرت حركة حماس الفلسطينية اليوم الجمعة بيانا حول التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني.

وأعلنت حركة حماس في بيان لها رفضها المطلق والقاطع لكلّ الاتفاقات المعلنة من بعض الدول العربية.

كما حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من خطورة الهرولة نحو التطبيع مع العدو.

وأوضحت الحركة أنه مشهد مؤلم أن يقف زعيم حزب إسلامي إلى جانب مئير بن شبات مجرم الحرب الذي تلطّخت يداه بدماء الفلسطينيين

وإختتت حركة حماس الفلسطينية ان التطبيع بين المغرب والكيان سيفتح الباب نحو المزيد من تهويد القدس والمسجد الأقصى.