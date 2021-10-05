حركة حماس الفلسطينية تدين تصريحات ماكرون وتصفه بالسياسي المراهق

وجه، رئيس مكتب “حماس” الفلسطينية في الجزائر، محمد عثمان، إنتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. على خلفية تهجمه على الجزائر حكومة وشعبا مؤخرا، واصفا إياه بالسياسي المراهق.

واعتبر، محمد عثمان، أن إنكار ماكرون لوجود أمة جزائرية إبان الإستعمار. هو ذات المنطق الذي يبرر به الكيان الإسرائيلي إحتلاله للأراضي الفلسطينية. بادعائه أنها أرض بلا شعب.

وذكر القيادي في حركة حماس، بأن الشعب الجزائري إنتفض ضد فرنسا وسامها الخسف في جولات متعددة من النضال. منذ اليوم الأول من الإحتلال.

واختتم قوله بأن الجزائريين هم أصحاب الأرض الحقيقيين مهما كانت تسمية أراضيهم. ومهما إختلفت أعراقهم ولغاتهم.