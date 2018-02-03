حركة حماس الفلسطينية: “رونالدو  يطعن الشعب الفلسطيني وينحاز للإرهاب”

وجهت انتقادات لاذعة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في اليومين الأخيرين، بعد مشاركته في حملة للتبرع بالدم لصالح “الصهاينة”.

حيث اعتبر القيادي في حركة حماس الفلسطينية، عزت الرشق، أن ما فعله مهاجم ريال مدريد طعنة لنضال الشعب الفلسطيني، ودعما للإرهاب الصهيوني.

وغرد الرشق عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “عندما يشارك نجم ريال مدريد البرتغالي رونالدو، بحملة دعايى للتبرع بالدم مع نجمة داوود في الكيان الصهيوني”.

وأضاف: “فإنه ينحاز للإرهاب ويوجه طعنة لنضال شعبنا وكل المناضلين من أجل الحرية في العالم”.

وكانت وسائل إعلام الكيان الصهيوني، قد كشفت أمس الجمعة، أن رونالدو قد انخرط في حملة لجمع التبرعات بالدم لصالح الكيان الصهيوني.

كما ظهر النجم البرتغالي، في فيديو ترويجي نشرته عدة مواقع صهيونية، يدعو من خلاله إلى التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح، وظهر أيضا إلى جانبه “نجمة داوود” .

وخلق هذا الفيديو العديد من ردود الفعل السلبية لدى العرب والمسلمين، الذين تفاجئوا برونالدو، المعروف بدعم القضية الفلسطينية.