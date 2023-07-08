حركة حماس تؤكد سعيها إلى دفع إعلان الجزائر نحو التطبيق

استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم السبت، بالمقر المركزي للحزب، رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، رفقة عضو القيادة في الخارج سامي أبو زهرة.

وحسب بيان للحزب، أعرب خالد مشعل عن شكره وتقديره للجزائر وكذا حزب جبهة التحرير الوطني على الجهود الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق. مؤكدا على سعيه إلى دفع اعلان الجزائر نحو التطبيق الفعلي على الأرض.

هذا وبحث الأمين العام أبو الفضل بعجي تطورات القضية الفلسطينية. حيث جدد تأكيده على الموقف المبدئي والثابث للحزب في دعم ونصرة القضايا العادلة في العالم. كحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الأمين العام استعداد الحزب للمشاركة في جميع المبادرات التي من شأنها دعم ومساندة الشعب الفلسطيني داخليا وخارجيا. انطلاقا من مواقف الدولة الجزائرية. والتي ظهرت جليا من خلال مبادرة رئيس الجمهورية بالتوقيع على «إعلان الجزائر» حول المصالحة الفلسطينية.

وعليه ستبقى فلسطين القضية المركزية ودعم حق الشعب الفلسطيني هو محل إجماع رسمي وحزبي وشعبي في الجزائر، يؤكد الأمين العام للحزب.

كما توقف بعجي عند مناقشة عديد من المسائل الإقليمية والدولية. مشيدا في ذات السياق بجهود رئيس الجمهورية، ودور الدبلوماسية الجزائرية كقوة اقتراح في النزاعات الإقليمية والدولية باعتبارها وسيطا تاريخيا نزيها وموثوقا به. انطلاقا من القناعة بضرورة احترام لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بدعم ومساندة الحركات التحررية ونصرة القضايا العادلة في العالم.

هذا وحضر اللقاء وفد هام من أعضاء المكتب السياسي للحزب، رشيد عساس، جمال ماضي، محمد سي فضيل. وأعضاء اللجنة المركزية، مراد العمودي، مصطفى بوطورة.