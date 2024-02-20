حركة حماس تدين الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن.

والذي يطالب بوقف إطلاق النار فوراً لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسرى.

وأضافت “حماس”، في بيانها، أنها تعد إفشال هذا القرار تعطيل للإرادة الدولية خدمة لأجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

كما حملت الحركة، الرئيس جو بايدن وإدارته مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم لصدور قرار بوقف العدوان على غزة، معتبرة الموقف الأمريكي يعد ضوءا أخضرا للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل الشعب الفلسطيني الأعزل قصفا وجوعا.

وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة.