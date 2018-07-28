حركة “حمس” ..الإنتخابات الرئاسية المقبلة فرصة للتغيير على قاعدة التوافق والديمقراطية

ثمّن مجلس الشورى العادي لحركة مجتمع السلم والمنعقد يومي الجمعة والسبت ما تناوله جدول الأعمال على مدار يومين بحضور رئيس الحركة عبد الرزاق مقري.

وفي بيان نشر على موقع الحركة الرسمي جاء فيه:

إن المجلس الشوري، يثمّن مبادرة التوافق التي تقدمت بها الحركة بإعتبارها فرصة جديدة تهدف لحل الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعرفها الجزائر بحسب ذات البيان.

كما أنها تدعو أطياف الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وكل فئات الشعب إلى احتضان المبادرة من أجل جزائر آمنة ومستقرة.

واعتبر بيان الحركة، ان الإستحقاقات المقبلة”الإنتخابات الرئاسية”بمثابة فرصة للتغيير وفتح الأفق السياسي على قاعدة التوافق والديمقراطية.

كما دعا البيان، إلى توحيد الجبهة الداخلية حماية للوحدة الوطنية ومواجهة التهديدات الخارجية ولاسيما ملف الهجرة وأمن الحدود.

إضافة الى التأكيد على الجدية والإرادة السياسية في مكافحة الفساد الذي أصبح يهز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

كما أشار البيان الى ضرورة ترسيخ قيم المواطنة والحقوق والمساواة في كل جهات الوطن من خلال التوزيع العادل للثروة.

وأدان المجلس حالة التخبط التي ميزت قرارات الحكومات المتعاقبة حول ملف التحويلات الإجتماعية و رفع الدعم عن أسعار المواد الأساسية

التي ستحدث توترات اجتماعية خطيرة على أمن واستقرار الوطن في غياب توافق مجتمعي واسع حولها بحسب ذات البيان.

إضافة الى إدانة قانون القومية اليهودي العنصري والتأكيد على خطورة صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية التي ستفشل أمام إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

http://hmsalgeria.net/ar/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A/11110-20180728-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9.html