حركة حمس تدعم تغييرات الرئيس تبون

دعمت حركة حمس كل ماقام به رئيس الجمهورية من تغييرات وتعيينات الاخيرة وكذا السياسات من اجل تحقيق التحول السياسي.

وهذا نحو ضمان الحريات واحترام جميع الأفراد وكل المؤسسات للقانون والمهام الدستورية.

واضاف بيان الحركة الاشادة بالمجهودات المبذولة من المؤسسة العسكرية لحماية وطننا على حدودنا الشرقية.

كما تراقب الحركة باهتمام كبير التطورات الإيجابية لصالح الشرعية في البلد الشقيق ليبيا.

من جهة اخرى دعت حمس السلطات الرسمية إلى التعامل مع التطورات الدولية بما يخدم مصالح الجزائر وبما يجعلها تقدر على المساهمة في بناء نظام دولي جديد بعد كورونا.

وخلال الإجتماع الاسبوعي للمكتب التنفيذي للحمس عبر تقنية التحاضر عن بعد اين تم التطرف للاوضاع الحالية للبلاد والمرتبطة بوباء كورونا.

وإعتبرت حمس وباء كورونا تحديا كبيرا على الصحة العامة للأفراد والمجتمع، وأعربت الحركة عن شكرها للجهات الرسمية المختصة الدور الذي تقوم به لمواجهته.

وعلى السلطات رفع مستوى الأداء وتصحيح الاختلالات والعيوب التي ظهرت، والقيام بدور أكثر فاعلية وكفاءة لإنهاء خطر الوباء في أقرب وقت.

واضاف يان الحركة أن مواجهة مخاطر كورونا يتطلب الشفافية في وصف الوضع والابتعاد عن الشعبوية، وضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحمي المؤسسة الاقتصادية حاليا.

واشارت الحركة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحمي المؤسسة الاقتصادية حاليا وتُمكّن من تحقيق إجماع وطني حول رؤية اقتصادية لما بعد نفاذ احتياطي الصرف.

وذلك من خلال إنهاء ثقافة التبذير وممارسات الفساد إلى لا رجعة، وترتكز على التضامن وتحرير المبادرة في مجال الأعمال .

وإعطاء الفرصة للقطاع الثالث ليؤدي دوره في التنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية.

أما فيما يخص مجال التعليم لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة في تحقيق الانتقال الرقمي والتوجه الصارم والنهائي إلى الإدارة الرقمية.

وتوفير البنية الضرورية لذلك على المستوى التقني والمهاري والوسائل والأدوات والتدفق والنظم.

مع القيام بعمليات نموذجية عاجلة في مجال الصحة والاقتصاد والتعليم في زمن الوباء.