حركة حمس تعلن قبول ملف ترشح عبد العالي حساني شريف للرئاسيات

أعلنت سهرة اليوم الأربعاء حركة مجتمع السلم “حمس” عن قبول ملف مرشحها عبد العالي حساني شريف لرئاسيات 7 سبتمبر 2024

وأكدت حركة حمس أن قبول ملف ترشح حساني جاء بعد استيفاء كافة الشروط القانونية ومنها نصاب التوقيعات.

وكشفت حركة حمس في تصريح صحفي للأمين الوطني للإعلام والاتصال عبر حسابها على الفيسبوك تلقي مرشحها اليوم قرار قبول ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية من قبل سلطة الانتخابات.

وبهذه المناسبة تجدد حركة حمس شكرها لكل المواطنين والمواطنات الذين منحونا توقيعاتهم ووضعوا ثقتهم في مرشحها.