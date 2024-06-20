أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،اليوم الخميس 20 جوان 2024، بإجراء حركة خاصة بإطارات سامية بالمديرية العامة للأمن الوطني. ويأتي هذا عملا بأحكام المادة 92 من الدستور.

وجاءت هذه الحركة باقتراح من المدير العام للأمن الوطني، وبعد موافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

على المستوى المركزي:

وقد شملت الحركة على المستوى المركزي، تعيين مراقب الشرطة زروق تيجاني، مديرا للاستعلامات العامة، بالاضافة إلى تعيين مراقب الشرطة درياد أرسلان، مديرا للأمن العمومي.

كما تم تعيين مراقب الشرطة لعور كمال، مديرا لشرطة الحدود، وتعيين مراقب الشرطة بوأحمد بوبكر، مديردر اسات بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم أيضا تعيين عميد أول للشرطة قداوي خالد، مديردراسات بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتعيين عميد أول للشرطة بوعريش زهرة، نائب مدير الدراسات والتنظيم بمديرية الشرطة العامة، وتعيين عميد أول للشرطة مشان عبد الحق، رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة.

كما تم تعيين عميد أول للشرطة بناصر بومدين، نائب مدير التوظيف والانتقاء، وتعيين عميد الشرطة ثابت هلال فتح الله سيد أحمد، نائب مدير الموظفين.

على مستوى أمن الولايات:

وشملت الحركة تعيين 18 مديرا للأمن الولائي، حيث تم تعيين:

1- مراقب الشرطة سيدهوم حسن، رئيسا لأمن ولاية معسكر،

2- مراقب الشرطة دويسي جيلالي، رئيسا لأمن ولاية بومرداس؛

3- مراقب الشرطة حشلاف علي، رئيسا لأمن ولاية قسنطينة؛

4- مراقب الشرطة طاهوري جيلالي، رئيسا لأمن ولاية ورقلة؛

5- مراقب الشرطة رافع دباح رشيد، رئيسا لأمن ولاية برج بوعريريج؛

6- عميد أول للشرطة آيت عثمان عبد القادر، رئيسا لأمن ولاية المغير؛

7- عميد أول للشرطة براي سليم، رئيسا لأمن ولاية البويرة؛

8 عميد اول للشرطة بن أحمادو نصر الدين، رئيسا لأمن ولاية جيجل؛

9- عميد أول للشرطة بطيوي عبد الغني، رئيسا لأمن ولاية أم البواقي؛

10- عميد أول للشرطة شالة رشيد، رئيسا لأمن ولاية سكيكدة؛

11- عميد أول للشرطة عامر عمور، رئيسا لأمن ولاية بني عباس؛

12- عميد أول للشرطة فوضيل عمار، رئيسا لأمن ولاية غرداية؛

13- عميد أول للشرطة بلجعطيط عبد الحميد، رئيسا لأمن ولاية إيليزي؛

14- عميد أول للشرطة زرق العين حكيم، رئيسا لأمن ولاية تلمسان؛

15- عميد أول للشرطة ربيعي عبد القادر، رئيسا لأمن ولاية تبسة؛

16- عميد أول للشرطة مومني رضا، رئيسا لأمن ولاية تمنراست؛

17- عميد أول للشرطة كشوط فريد، رئيسا لأمن ولاية أولاد جلال؛

18- عميد أول بوشريط أحمد، رئيسا لأمن ولاية غليزان.