حركة داخلية مسّت محكمتين على مستوى مجلس قضاء الجزائر

شهد سلك القضاء اليوم الأحد حركة داخلية مسّت رؤساء محاكم على مستوى مجلس قضاء الجزائر.

و شملت الحركة تحويل رؤساء محاكم، بموجبها تمّ تعيين رئيس محكمة الدار البيضاء بن ميسية الياس رئيسا لمحكمة بئر مراس رايس. خلفا للقاضي حوشين رضوان الذي التحق بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. كمدير تكوين قاعدي للإشراف على القضاة المتمدرسين.

وفي نفس السياق، التحق بمحكمة الدار البيضاء القاضي بقسم الجُنح بمحكمة الرويبة بولوح عبد العالي، رئيسا جديدا لمحكمة الدار البيضاء. خلفا القاضي بن ميسية الياس.

حيث باشرت اليوم الأحد الجهات القضائية كل من محكمة بئر مراد رايس ومحكمة الدار البيضاء العمل بالتعيينات التي صودق عليها.

وتهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية والـمحاكم.

وتراهن الحركة أيضاً على تحسين نوعية أدائها. من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.

