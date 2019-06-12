حركة عادية أمام المحكمة العليا في انتظار وصول الوزيرين السابقين أويحيى وزعلان

تشهد، المحكمة العليا، بالعاصمة،حركة سير عادية،في انتظار وصول الوزير الأول السابق احمد اويحيى،ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.

ويمثل، اليوم الأربعاء،أمام المحكمة العليا أويحيى، وزعلان كمتّهمين في عدّة قضايا فساد.

وقرّر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة نشر، أمس، فإن قاضي التحقيق المخطر بملف القضية لدى هذه المحكمة.