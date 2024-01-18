حركة عدم الإنحياز تتبنى مقترحا جزائريا بخصوص القضية الفلسطينية

تبنّت دول حركة عدم الإنحياز في إجتماعها الوزاري التحضيري للقمة الـ19 بأوغندا التوجه نحو المطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة. وهو المقترح الذي طالما ألحّ عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. ورافع من أجله منذ القمة العربية المنعقدة بالجزائر في نوفمبر 2022. كما جدّد التأكيد عليه خلال خطابه أمام النقاش العام للدورة الـ78. للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2023.

وقد سجلت النقاشات موقف جامع تلتزم من خلاله الدول الأعضاء في حركة عدم الإنحياز. للمضي قدما في عملية طلب الإعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية بمنظمة الأمم المتحدة. وذلك بغية الحفاظ على حل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل دائم ونهائي للصراع “العربي-الإسرائيلي”.

وقد تصدرت القضية الفلسطينية مداولات ونقاشات الإجتماع الوزاري التحضيري لقمة رؤساء دول وحكومات حركة عدم الإنحياز. المزمع عقدها، بكمبالا (أوغندا) يومي 19 و20 جانفي الجاري. حيث دعت كافة الوفود المشاركة إلى توحيد مواقف الحركة وتكثيف الضغط من أجل وضع حد للجرائم البشعة والإعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 يوم على أيدي الإحتلال الإسرائيلي.

كما ألحّت غالبية الدول، لا سيما خلال أشغال اللجنة الوزارية للحركة حول فلسطين. على ضرورة توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في الظرف الراهن. ومواصلة دعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

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