حركة عدم الانحياز تجدد موقفها ودعمها للشعب الصحراوي في حق تقرير مصيره

جددت حركة عدم الانحياز التأكيد على موقفها التقليدي والثابت بدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

وجاء هذا خلال اجتماعها الوزاري الـ19 المنعقد يومي 15 و16 أكتوبر الجاري بـالعاصمة الأوغندية كمبالا.

كما أشادت الحركة بالدور الريادي للرئيس تبون في تعزيز العمل الإفريقي المشترك ودعم القضايا العادلة وتوطيد التعاون الدولي بما يخدم مصالح دول الجنوب.

وتضمنت الوثائق الختامية التي توجت أشغال اجتماع للحركة تنويها خاصا بجهود الرئيس تبون في إطار المهام المنوطة به ضمن الاتحاد الإفريقي لاسيما العهدة الموكلة إليه بصفته منسق المنظمة القارية في ميدان مكافحة آفة الإرهاب وكذا قيادته الحكيمة لمنتدى رؤساء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

ورحبت الحركة بمقترح رئيس الجمهورية المتعلق باستحداث يوم إفريقي لتكريم شهداء وضحايا الاستعمار في إفريقيا. وكذا عزمه تنظيم ندوة دولية حول جرائم الاستعمار بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.