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حركة فتح الفلسطينية تندد بإسغلال حادثة وفاة الطالبان الفلسطينيان في بث الفتنة

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حركة فتح الفلسطينية تندد بإسغلال حادثة وفاة الطالبان الفلسطينيان في بث الفتنة
بقلم مصطفى.ق

نددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني  “فتح” بالاستغلال الإعلامي لحادثة وفاة الطالبان الفلسطينيان في الجزائر.

وقالت الحركة في بيان لها أنها ترجوا من كل الوكالات التي نقلت الخبر توخي الحيطة والحذر في سبب الوفاة .

فالسبب إختناق بالغاز ، حسب تحقيقات الشرطة العلمية ولا صحة لأقاويل أخرى الغرض منها بث روح الفتنة .

وعزّت الحركة عائلتي الطالبان الفلسطينيان ، وقالت في تعزيتها.

ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة الأخوين “سليمان محمد الفرا “33 عاما” رئيس المكتب الحركي الطلابي المركزي بالجزائر.

والطبيب محمد حميد البنا داخل مسكن الاخ الفرا بزرالدة و نأكد بوفاتهما خنقا بالغاز “تسرب غاز داخل الشقة”.


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