حركة في سلك القضاة بعد مراجعة القوائم الانتخابية

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حركة في سلك القضاة بعد مراجعة القوائم الانتخابية
بقلم شهرزاد مزياني

كشف نقيب القضاة، عن وجود حركة في سلك القضاة بعد مراجعة القوائم الانتخابية .

وأفاد يسعد مبروك، خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، أن وزير العدل حافظ الاختام ، ابلغه عن حركة في سلك القضاة بعد مراجعة القوائم الانتاخابية .

وأضاف نقيب القضاة، أن الوزير أكد له  انه لن يجري حركة من اجل حركة وفقط.

واوضح يسعد مبروك ، ان الوزير اتخد قرارات فورية  امس خلال لقاء جمعه مع نقابة القضاة ، خاصة  فيما تعلق بالمخلفات المالية.

كما كشف المتحدث ان المنظومة التشريعية مقبلة على تغييرات جذرية بداية من الدستور، مشيرا ن النقابة ستجمع التعديلات الخاصة بالقضاء في  الدستور القادم التعديلات التي سيتم ادخالها

كا سيتم  تعديل القانون الاساسي للقضاء يقول -المتحدث -و تنصيب لجان متخصصة


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