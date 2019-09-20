كشف نقيب القضاة، عن وجود حركة في سلك القضاة بعد مراجعة القوائم الانتخابية .

وأفاد يسعد مبروك، خلال اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة، أن وزير العدل حافظ الاختام ، ابلغه عن حركة في سلك القضاة بعد مراجعة القوائم الانتاخابية .

وأضاف نقيب القضاة، أن الوزير أكد له انه لن يجري حركة من اجل حركة وفقط.

واوضح يسعد مبروك ، ان الوزير اتخد قرارات فورية امس خلال لقاء جمعه مع نقابة القضاة ، خاصة فيما تعلق بالمخلفات المالية.

كما كشف المتحدث ان المنظومة التشريعية مقبلة على تغييرات جذرية بداية من الدستور، مشيرا ن النقابة ستجمع التعديلات الخاصة بالقضاء في الدستور القادم التعديلات التي سيتم ادخالها

كا سيتم تعديل القانون الاساسي للقضاء يقول -المتحدث -و تنصيب لجان متخصصة