أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، والمديرين التقنيين والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم تعيين 7 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية، وتحويل 9 مفتشين عامين لولايات أخرى، وإحالة مفتشين عامين على التقاعد.

كما تمت ترقية 5 إطارات للشغل وظيفة مدير التقنين والشؤون العامة وتحويل 9 مدراء للتقنيين والشؤون العامة لولايات أخرى. وتم إنهاء مهام إطارين بهذه الصفة. وترقية 7 اطارات لشغل وظيفة مدير الادارة المحلية، وتحويل 17 مدير للادارة المحلية لولايات أخرى، وانهاء مهام 3 إطارات لشغل وظائف اخرى.