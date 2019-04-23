حركة في سلك الولاة بـ6 ولايات.. إنهاء مهام زوخ وصيودة والٍ جديد للعاصمة!

ترقية أمينين عامّين ورئيس دائرة ووالي منتدب

أجرى، أمس، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

حيث جاء على رأس هذه الحركة إنهاء مهام والي العاصمة، عبد القادر زوخ. وشملت حركة التحويلات التي قام بها رئيس الدولة، أمس، 6 ولاة.

حيث تم تعيين صيودة عبد الخالق والي باتنة، واليا للعاصمة خلفا لعبد القادر زوخ، الذي تم إنهاء مهامه.

كما تمت ترقية الأمين العام لولاية سطيف «بوزڤزة لوناس» ليشغل منصب واليا لولاية باتنة، و«برادعي بعد القادر»، الأمين العام لولاية تمنراست واليا لولاية الأغواط.

وتم تحويل «بلكاتب محمد» والي ولاية الطارف ليشغل نفس المنصب في ولاية سطيف، كما تمت ترقية «يحياتن يحيى» رئيس دائرة مغنية ليشغل منصب والٍ لولاية بومرداس.

وتم تعيين «حرفوش بن عرار» الذي شغل منصب والٍ منتدب للدار البيضاء واليا على ولاية الطارف. بالمقابل.

تم تعيين «القواسم عمار» واليا منتدبا للدار البيضاء وشايب الدور بن عبد الله واليا منتدبا لتڤرت. إلى ذلك، جاء قرار إنهاء مهام والي العاصمة، عبد القادر زوخ.

متزامنا مع الكارثة التي شهدتها العاصمة وبالتحديد بلدية القصبة، بعد انهيار عمارة، وهو الحادث الذي خلف وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة.

وشغل عبد القادر زوخ منصب والٍ للعاصمة منذ شهر أكتوبر 2013 خلفا لحمد الكبير عدو.