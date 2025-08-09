حركة في سلك رؤساء أمن الولايات

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراسيم رئاسية تتضمن إنهاء مهام وتعيينات على مستوى رؤساء أمن الولايات.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 50 مرسوم رئاسي ينهى بموجبه مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

علي عادل.. في ولاية الشلف.

محمد زوهري.. في ولاية بشار.

جمال الدين لعناني.. في ولاية الجلفة.

توفيق بن عميرة.. في ولاية سطيف.

عبد المالك بو مصباح.. في ولاية سعيدة.

محمد كريم زروقي.. في ولاية تندوف.

جمال بلعالم.. في ولاية الوادي.

عبد الحميد فوضيل.. في ولاية خنشلة.

عبد الغاني رزاق هبلة.. في ولاية برج باجي مختار.

وتم بموجب مرسوم رئاسي تم إحالة على التقاعد السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية:

عبد الرزاق مزياني.. في ولاية المسيلة.

محمد زمور.. في ولاية ميلة.

كمال بن زروق.. في ولاية توقرت.

وبموجب مرسوم رئاسي 2025 تنهى مهام الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي أمن الولايتين الآتيتين، الإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية :

رشيد شاله.. في ولاية سكيكدة.

أحمد شرفي.. في ولاية جانت.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات.

وبموجب هذا المرسوم يتم تعيين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن الولايات الآتية :

عبد المالك بو مصباح.. في ولاية الشلف.

جمال الدين لعناني.. في ولاية بشار.

محمد زوهري.. في ولاية الجلفة.

جمال بلعالم.. في ولاية سطيف.

محمد كريم زروقي.. في ولاية سعيدة.

عيد الحميد فوضيل.. في ولاية سكيكدة.

علي عادل.. في ولاية المسيلة..

سعيد قماط.. في ولاية تندوف.

توفيق بن عميرة.. في ولاية الوادي.

عبد الغاني رزاف هبلة.. في ولاية خنشلة.

جمال بو سلسله.. في ولاية ميلة.

عبد الوهاب مولود في ولاية برج باجي مختار.

حميدة شادلي.. في ولاية توقرت.

مفتاح الباز.. في ولاية جانت.