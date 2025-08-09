حركة في سلك رؤساء المحاكم الإدارية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مراسيم رئاسية تتضمن إنهاء مهام وتعيينات على مستوى رؤساء المحاكم الإدارية.

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 50 مرسوم رئاسي ينهى بموجبه مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

المحكمة الإدارية ببسكرة .. مجيد خلفوني.

المحكمة الإدارية بتبسة.. مصمودي بوستان.

المحكمة الإدارية بالجلفة..رشيد شرحبيل.

المحكمة الإدارية بعنابة.. - داود بوقريعة.

المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج .. – ناجية بن كاشر.

المحكمة الإدارية بتيسمسيلت .. زهية موساوي.

المحكمة الإدارية بسوق أهراس ..سعيد بوقرة

المحكمة الإدارية بتيبازة .. كهينة لحسين.

المحكمة الإدارية بالجزائر .. فريدة سليماني.

المحكمة الإدارية بسطيف .. عمار بودفة.

المحكمة الإدارية بقسنطينة .. عبد الحميد تميم.

المحكمة الإدارية بالمدية .. حدة توام.

المحكمة الإدارية بالطارف .. العيدي عوداش.

كما تم إنهاء مهام الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ورؤساء للمحاكم الإدارية الآتية لإحالتهم على التقاعد :

المحكمة الإدارية بأم البواقي .. يوسف بوكراع

المحكمة الإدارية بتيارت .. محمد بلبروات

المحكمة الإدارية بسكيكدة .. عبد الحكيم بوعروج.

المحكمة الإدارية بغرداية .. بوعبد الله غني.

وبموجب مرسوم رئاسي تم تعيين رؤساء محاكم إدارية الآتية أسماؤهم رؤساء للمحاكم الإدارية

المحكمة الإدارية بأم البواقي .. داود بوقريعة.

المحكمة الإدارية ببسكرة .. حميدة عزقاق

المحكمة الإدارية بتبسة.. سعيد بوقرة.

المحكمة الإدارية بتيارت ..حسين بن علي عبد الله.

المحكمة الإدارية بالجزائر ..كهيئة الحسين.

المحكمة الإدارية بالجلفة ..عائشة سوالم.

المحكمة الإدارية بسطيف ..رشيد بن سليطان.

المحكمة الإدارية بسكيكدة ..نورة بشوش.

المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس ..نصيرة رحماني.

المحكمة الإدارية بعنابة ..حسين حمودي.

المحكمة الإدارية بقسنطينة ..ناجية بن كاشر.

المحكمة الإدارية بالمدية ..زهية موساوي.

المحكمة الإدارية ببرج بوعريريج ..رشيد شرحبيل.

المحكمة الإدارية بالطارف ..بذر الدين نسيب

المحكمة الإدارية بتيسمسيلت ..مسعودة عقون

المحكمة الإدارية بخنشلة .. نوال هلالي.

المحكمة الإدارية بسوق أهراس .. مصمودي بوستان.

المحكمة الإدارية بتيبازة .. نصيرة بشار.

المحكمة الإدارية بغرداية .. محمد هويشر.

المحكمة الإدارية بغليزان .. فضيلة حادة.