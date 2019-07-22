حركة في صفوف رؤساء أركان ونواب قادة 4 نواحي عسكرية

تم إجراء تغيرات على مستوى بعض رؤساء أركان ونواب قادة 4 نواحي عسكرية، حسب ماجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الإثنين

وطبقا للعدد 44 من الجريدة الرسمية فقد تم إنهاء مهام اللواء السعيد بوسنة بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الثانية وتعيين العقيد نصير بوحمة خلفا له

بالإضافة إلى إنهاء مهام العميد طاهر فرحاتي بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة وتعيين العميد عمار زعيمي خلفا له

وإنهاء مهام اللواء عمر بوعافية بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الثالثة وتعيين اللواء فضـيل ناصر الدين خلفا له

كما تم إنهاء مهام اللواء عبد الوهاب شرايرية بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الرابعة وتعيين اللواء محمـد الطيب براكني خلفا له

وإنهاء مهام العقيد شعيب سماحي بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة وتعيين العقيد موسى سعادو خلفا له.