حركة في صفوف مدراء الخدمات الجامعية

قام المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية البروفيسور مزوغ عادل اليوم الأربعاء. بمقر الديوان و بحضور المدراء المركزين و المدراء الفرعيين للديوان. بإجراء حركة جزئية في سلك مدراء الخدمات الجامعية.

الحركة مسٌت تحويل مدير الخدمات الجامعية بومرداس جبار مسعود الى مديرية الخدمات الجامعية جيجل. كما تم تحويل مدير الخدمات الجامعيةالمدية محفوظ عبد الرحمان الى مديرية الخدمات الجامعية بومرداس. وتحويل مدير الخدمات الجامعية البليدة السيد عقاب جمال الى مديرية الخدمات الجامعية المدية. بالإضافة كذلك إلى تحويل مدير الخدمات الجامعية العفرون حسيني مصطفى الى مديرية الخدمات الجامعية البليدة.

كما تم تنصيب ميسوتر محمد مدير للخدمات الجامعية لولاية تندوف، وتنصيب بوزير شافعي مديرا للخدمات الجامعية العفرون بالبليدة

من جهته أكد المدير العام للخدمات الجامعية البرفيسور مزوغ، أن هذه التغييرات جاءت من أجل إعطاء دفع جديد لمديريات الخدمات. لمواصلة السهر على تقديم أحسن الخدمات بالقطاع مع تظافر الجهود و العمل بروح الجماعة، خاصة في الشهر الفضيل.

كما أكد عادل مزوغ وشدد على ضرورة تقديم المزيد من الخدمات التي تتماشى وتطلعات الطلبة. كذا تطبيق كل تعليمات وزير التعليم العالي خاصة تلك المتعلقة بتوفير خدمات متكاملة جيدة ترقى لتطلعات الطلبة.

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