حركة مجتمع السلم: تصريحات ماكرون استعلاء مُرتبط بالذهنية الاستعمارية المؤذية

تابعت حركة مجتمع السلم بأسف شديد التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته، والتي شكلت سلوكا دبلوماسيا غير مقبول في العلاقات بين الدول ذات السيادة.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، في بيان نشره على صفحته بفايسبوك، أن هذه التصريحات، تعبر عن استعلاء مرتبط بالذهنية الاستعمارية المؤذية. والبعيدة عن احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف حساني، إن هذه التوترات المبرمجة من الطرف الفرنسي الرسمي وغير الرسمي تعبر عن حالة من الارتباك في إدارة العلاقات. والتي لاتزال محل خلاف واختلاف ولاسيما ملف الذاكرة. وما هو مطلوب من المستعمر القديم إرجاع حق الشعب الجزائري بالضرورة الاعتراف والاعتذار والتعويض وتجريم الاستعمار. وإنهاء أسلوب محاولة ممارسة الوصاية والابتزاز التي طبعت الخطاب والسلوك الفرنسي الرسمي باستمرار.

واستنكرت حركة مجتمع السلم، على لسان رئيسها عبد العالي حساني، هذه الممارسات العدوانية والتصريحات الاستعلائية التي تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية.

ودعت السلطات الفرنسية إلى ضرورة فهم التحولات والمتغيرات التي عرفها الشعب الجزائري بعد الاستقلال. والوعي والنضج الذي به يتحلى أبناؤه بكل مكوناتهم. تمسكا بقيمهم وثوابتهم وسيادتهم وانتمائهم الحضاري. والتي تتقضي أن يتوقف المستعمر القديم عن استفزازاته المتكررة وتصدير إفلاسه وأزماته السياسية والاقتصادية وسوء تقديره لمواقف الدول والنخب. بغرض إلهاء الرأي العام الداخلي الفرنسي. وتعويض خسائره المسجلة في المناطق والدول التي يعتبرها نفوذا مستباحا له دون وجه حق.

وأكدت حركة مجتمع السلم، مرة أخرى، تمسكها بمبدأ سيادة الجزائر على مواقفها وخيارتها وعلاقاتها. ولاسيما تلك المرتبطة بمختلف الاتفاقات الثنائية والبينية. والحق في حماية أمنها القومي والاستراتيجي في مواجهة المخاطر المبرمجة التي تستهدفه.