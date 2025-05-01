حركة مجتمع السلم تنظم دورة تكوينية حول ريادة الأعمال لفائدة الشباب

نظمت حركة مجتمع السلم، اليوم الخميس، دورة تكوينية حول ريادة الأعمال لفائدة الشباب بهدف تطوير الفكر المقاولاتي لدى هذه الفئة والمساهمة في إدماجها ضمن مسعى البناء الاقتصادي.

وخلال إشرافه على افتتاح هذه الندوة تحت عنوان “ريادة الأعمال.. من الفكرة

إلى المشروع”، أوضح رئيس الحركة, عبد العالي حساني شريف. أن هذا اللقاء يرمي

إلى “تطوير الفكر المقاولاتي لدى الشباب ومرافقتهم لتمكينهم من إنجاز مشاريع

تعود بالفائدة عليهم وعلى الوطن”.

واعتبر رئيس الحركة أن المؤسسات الناشئة تشكل “القوة الناعمة في البناء

الاقتصادي والركيزة المهمة في تجسيد مشروع الجزائر الصاعدة”. لافتا إلى أن

الشباب بحاجة إلى “مناخ يمكنهم من الاندماج وحسن الممارسة لتجسيد مشاريعهم,

خصوصا في ظل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة”.

وفي هذا المنحى، أبرز حساني شريف أهمية “مواصلة إصلاح الإطار القانوني

لإنشاء المؤسسات الناشئة” مع العمل على ربط “.جسور بين معاهد التكوين الخاصة

بريادة الأعمال والمؤسسات الوطنية الكبرى”.