حركة مجتمع السلم تُعزي اسماعيل هنية

أجرى رئيس حركة مجتمع السلم الأستاذ عبد العالي حساني شريف إتصالا باسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس، قدم له خلالها التعازي في استشهاد أبنائه وأحفاده. في عملية جبانة وقذرة نفذتها قوات الاحتلال عشية يوم عيد الفطر.

وقد أكد رئيس الحركة، التضامن المطلق ويقين الشعب الجزائري بأن هذه العملية الغادرة لن تزيد قادة المقاومة والشعب الفلسطيني إلا ثباتا وتثبيتا وإصرارا لتحقيق النصر المنشود، وأن ارتقاء الشهداء هو ثمن غال للفتح المبين والنصر القريب القادم بإذن الله.