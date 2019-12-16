حركة مجتمع السلم: يجب الذهاب لحوار جاد.. وخطاب تبون كان جامعا

أصدرت حركة مجتمع السلم بيانا أكدت فيه على أن الإنتخابات الرئاسية جرت في ظروف صعبة وخاصة.

وحسب بيان للمكتب الوطني للحركة نشره عبد الرزاق مقري على صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك، فقد أكدت على أن الطبقة السياسية قدمت حلولا توافقية بإمكانها الحفاظ على الإطار الدستوري.

وبخصوص مقاطعة الحركة للإنتخابات الرئاسية، أكد بيان المكتب الوطني أن هذا القرار صدر عن مؤسسات الحزب و بكل استقلالية تامة.

كما وجهت الحركة رسالة للسلطة دعتها فيها إلى ضرورة التخلي عن الهيمنة و السيطرة والأساليب التي كانت تنتهجها السلطة السابقة ونظام بوتفليقة.

ودعت حمس إلى ضرورة الذهاب نحو حوار جاد وشفاف يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري و يسمح بإخراج البلاد من الأزمة الإقتصادية.

كما أشار البيان، إلى أن خطاب الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون في خرجته الأولى كان جامعا للجزائريين و سيخفف من حدة التوتر.

كما دعت الحركة إلى ضرورة إطلاق خطوات عملية على رأسها ضمان حرية الرأي والتعبير وتحرير وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي.

وأكدت حمس في الأخير دعمها للحراك الشعبي ودعت إلى ضرورة حمايته وعدم قمعه أو تخوينه و محاولات تحريفه عن مساره .