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حركة واسعة على مستوى مدراء “أوبيجي”

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حركة واسعة على مستوى مدراء “أوبيجي”
بقلم النهار أونلاين

أجرى وزير السكن عبد الوحيد طمار حركة واسعة على مستوى إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري “OPGI”.

وحسب مصادر موقع “ALG 24″، فإنه تم نقل مدير “أوبيجي” دار البيضاء إلى سطيف، فيما تم نقل مدير سطيف إلى “أوبيجي” قسنطينة، في حين أن هذا الأخير سيتولى مهامه على مستوى مقاطعة الدار البيضاء.

كما، تم نقل مدير مدير أوبيجي ولاية تيزي وزو إلى مكتب عين تموشنت، في حين يتولى مدير التسيير العقاري بالبليدة مهامه بتيزي وزو.

وسيقود مكتب الديوان بالبليدة، مدير “OPGI” عنابة، فيما يتولى مدير  عين تموشنت مكتب اوبيجي عنابة.


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