أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس ، حركة واسعة في سلك الأمناء العامين بالولايات.

ححسب بيان لوزارة الداخلية، شملت الحركة ترقية خمسة عشر (15) إطارا محليا من سلك المفتشين العامين بالولايات. ومدراء الادارة المحلية و التقنين و الشؤون العامة ورؤساء الدوائر لشغل وظيفة أمناء عامين بالولايات. تحويل سبعة (107) أمناء عامين نحو ولايات أخرى إنهاء مهام ستة (06) أمناء عامين بالولايات.

كا أوضح المصدر نفسه، أن هذه الحركة التي تأتي عقب تلك التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين تهدف إلى تعزيز وتيرة التنمية المحلية وضمان التجسيد الصارم للقرارات المتخذة بشأنها، لاسيما من خلال التأطير الناجع للشؤون المحلية من طرف إطارات مؤهلة وذات كفاءة.