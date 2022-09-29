أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “حركة واسعة” في سلك الأمناء العامين للولايات، شملت ترقية 22 إطارا بصفتهم أمناء عامين للولايات. فيما تم إنهاء مهام 10 آخرين مع تحويل 7 إلى ولايات أخرى.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، أنه بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم الخميس 3 ربيع الأول عام 1444 هجرية، الموافق ل29 سبتمبر 2022، حركة واسعة في سلك الأمناء العامين للولايات”.

وشملت الحركة –يضيف البيان– ترقية 22 إطارا بصفتهم أمناء عامين بالولايات, تحويل 7 أمناء عامين نحو ولايات أخرى, إلى جانب إنهاء مهام 10 أمناء عامين بالولايات.

وفيما يلي الأمناء العامين الجدد:

-بوسماعت دياب ولاية أدرار

-صابر محمد ولاية الشلف

-بوطهراوي أعمر بولاية أم البواقي

-يحياوي سعيد بولاية بجاية

-مولاي علي بولاية بسكرة

-يزة رابح مراد ولاية البويرة

-دحماني خالد ولاية تمنراست

-معطلي بوحجر بولاية تبسة

-زمالي فوزية بولاية تلمسان

-بركان كمال بولاية جيجل

-طاهر قوادري بوعبد الله بولاية سكيكدة

-مشيش عمرو بولاية عنابة

-معمري محرز بولاية قسنطينة

-ختال الحاج ولاية المسيلة

-عطال عمراني بولاية إليزي

-بن الزاير بودربالة بولاية سوق أهراس

-مصنوعة كريمة بولاية تيبازة

-سلمي عبد القادر ولاية ميلة

-قهار علي بولاية عين تموشنت

-وادي إبراهيم بولاية تيميمون

-سعيداني نور الدين ولاية بني عباس

-حدادة مراد بولاية إن قزام

تحويل 7 أمناء عامين إلى ولايات أخرى:

-دحو مصطفى من ولاية البويرة إلى ولاية قالمة

-حريزي سليم من ولاية عنابة إلى الجزائر العاصمة

-تلي خيرة من ولاية قالمة إلى ولاية البيض

-بطيوي عبد الكريم من ولاية المسيلة إلى بومرداس

-بن جيمة عبد القادر من ولاية برج بوعريريج إلى سطيف

-بن فليس محفوظ من الطارف إلى برج بوعريريج

-مجوبي سامي من ولاية عين تموشنت ّإلى ولاية الطارف

الأمناء العامين المنتهية مهامهم:

-نواصر إبراهيم بولاية بسكرة

-بوزيان العربي بولاية تبسة

-مونية جمال بولاية تلمسان

-حموش جمال الدين بولاية الجزائر

-بن قويدر عبد الكريم بولاية جيجل

-مكي قدور بولاية سطيف

-كالم مولود بولاية سكيكدة

-دلال محمد بولاية تيبازة

-شلف محمد بولاية بني عباس

-نمقيب ربيع بولاية إن قزام

إنهاء مهام كل من السيدتين مزياني نسيبة الأمينة العامة لولاية الشلف، وبوخدمي سليمة الأمينة العامة بولاية البيض وتكليفهما بوظيفة أخرى.