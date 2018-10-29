حركة واسعة في سلك مديـــري معاهـــد شبه الطبي تشمل 35 مديرا

التحويلات تمت بناءً على بطاقة رغبات تم إنشاؤها لهذا الغرض

تعيين مدير معهد تيزي وزو في العاصمة و4 مديرين يخرجون على التقاعد

ستباشر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حركة تغير شاملة في صفوف مديري معاهد التكوين شبه الطبي على مستوى الوطن، والتي تشمل 35 مديرا، والذين تم تنصيب أغلبهم منذ أقل من ستة أشهر فقط.

وحسبما كشفته مصادر رسمية من ديوان وزارة الصحة، قامت مديرية التكوين بمراسلة مديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي ومديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات ومديري المعاهد الوطنية للتكوين شبه الطبي، لإخطارهم بقرار الحركة في سلكهم، وذلك لغرض بعث ديناميكية في التكوين والنجاعة والفعالية في التسيير.

وذكرت مديرية التكوين في المراسلة، أنه يتعين ملء بطاقة رغبات تم إنشاؤها لهذا الغرض، والتي من خلالها يتم تقديم اقتراحات مديري المعاهد شبه الطبية باختيار مؤسسات التكوين الذين يودون الالتحاق بها.

وورد في المراسلة، أنه في حال وقع اختيار عدة مترشحين على نفس المؤسسة، فإن الفصل بينهما يكون وفق معايير موضوعية، لم يتم تحديدها من قبل مديرية التكوين.

وحسبما أكدته مصادر رسمية من مبنى وزارة الصّحة، فإن حركة التغييرات مست كل مديري المعاهد على المستوى الوطني من دون استثناء، والمقدر عددهم بـ35 مديرا، حيث تم تحويل مدير معهد ڤالمة إلى عنابة، فيما تقرر تعيين مدير معهد تبسة في أم البواقي.

وتم تعيين مدير معهد بجاية في ولاية سكيكدة، مدير سكيكدة قرر الخروج على التقاعد، أما مدير معهد جيجل فعين في ولاية بجاية، ومدير معهد صور الغزلان فعين في تيزي وزو، وتقرر تعيين مدير معهد تيزي وزو في العاصمة.

أما مدير معهد تلمسان، فتم تعيينه في ولاية سيدي بلعباس، والعكس تم تعيين مدير معهد سيدي بلعباس في معهد تلمسان، أما مدير معهد سعيدة فعين في ولاية معسكر، ومدير معهد معسكر عين في تيارت، ومدير معهد تيارت فقرر هو الآخر الخروج على التقاعد.

وعيّن مدير معهد مستغانم في ولاية أدرار، فيما عين مدير معهد أدرار في ولاية مستغانم، وفي ذات السياق، قرّر مدير معهد ولاية ورڤلة الخروج على التقاعد وكذا هو الحال بالنسبة لولايتي بسكرة وتمنراست.

وذكرت ذات المصادر، أن معاهد شبه الطبي لا تتوفر على قوانين أساسية ولا برامج معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي أو مديرية الوظيف العمومي، ومن المنتظر أن يتسلم المديرين الجدد مهاهم الأسبوع الجاري أو القادم كأقصى تقدير.