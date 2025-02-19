أقرّ رئيس الجمهوية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة جزئية في سلك الأمناء العامين للولايات.

وجاءت الحركة باقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد.

وشملت هذه الحركة ترقية 14 إطاراً، بصفتهم أمناء عامين، وتحويل 4 إلى ولايات أخرى، وإنهاء مهام 6 أمناء عامين.

وفي التفاصيل، تضمّنت الحركة في سلك الأمناء العامين ما يلي:

رشيد شريد بولاية أدرار.

ناصر زوقاري بولاية بسكرة.

مراد رحموني بولاية البليدة.

فاتح حليلو بولاية جيجل.

عبد الحكيم فقراوي بولاية عنابة.

محمد بن بخمة بولاية قالمة.

فتحي ليله بولاية المسيلة.

أكلي وعلي بولاية البيض.

محمد مصار بولاية برج بوعريريج.

عبد الحميد هباز بولاية تيسمسيلت.

الزهرة بوصبع بولاية عين تموشنت.

مسعود سليماني بولاية بني عباس.

هشام ماحي بولاية تقرت.

بلقاسم بودية بولاية جانت.

كما شملت الحركة تحويل 4 أمناء عامين إلى ولايات أخرى ويتعلق الأمر بـ:

عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة.

ذياب بوسماعت إلى ولاية الطارف.

قاسي عمران إلى ولاية تندوف.

عبد العزيز جوادي إلى ولاية خنشلة.

وبموجب هذه الحركة، تم إنهاء مهام 6 أمناء عامين وهم:

محمد قورة بولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد.

الحاج ختال بولاية المسيلة.

خيرة تلي بولاية البيض.

التونسي بوذن بولاية الطارف.

رابح علي بولاية خنشلة.

نور الدين سعيداني بولاية بني عباس، لإحالته على التقاعد.