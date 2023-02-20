أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وحسب رئاسة الجمهورية وقّع، اليوم، الرئيس تبون مراسيم رئاسية، تتعلق بإنهاء مهامّ، وتعيين واليين وواليين منتدبين.

وجاءت هذه الحركة على النحو التالي:

إنهاء مهام بوزيان الدراجي، بصفته واليا لولاية النعامة.

إنهاء مهام الوناس بوزقزة، بصفته واليا لولاية سوق أهراس، وتعيينه واليا لولاية النعامة.

تعيين زيناي عبد الكريم واليا لولاية سوق أهراس.

– تعيين فتحي بوزايد واليا منتدبا، لدى والي ولاية الجزائر، بباب الواد.

– تعيين محمد لمين بن شاولية واليا منتدبا، لدى والي ولاية الجزائر، ببراقي.