حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي
بقلم م .فيصل
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وحسب وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أنه وفي إطار إعادة الانتشار الدبلوماسي أجرى الرئيس تبون حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي شملت 24 سفيرا و15 قنصلا عاما و6 قناصلة.
وأضاف ذات المصدر إلى “أن هذه التعيينات تهدف إلى إعادة تنشيط الجهاز الدبلوماسي للبلاد وجعله يتماشى مع المتطلبات الراهنة بغية تكفل فعال بإنشغالات الجالية الوطنية بالخارج. و كذا مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والاقليمية والدولية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/r6Rhq