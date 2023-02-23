حركة واسعة في السلك الدبلوماسي والقنصلي

وأضاف ذات المصدر إلى “أن هذه التعيينات تهدف إلى إعادة تنشيط الجهاز الدبلوماسي للبلاد وجعله يتماشى مع المتطلبات الراهنة بغية تكفل فعال بإنشغالات الجالية الوطنية بالخارج. و كذا مصالح الجزائر على الأصعدة الثنائية والاقليمية والدولية”.