حركة واسعة بديوان رئاسة الجمهورية

أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسومين رئاسيين يتضمنان إنهام وتعيينات على مستوى مصالح رئاسة الجمهورية وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 مرسوما رئاسيا أنهي بموجبه مهام بلعيد أمحند أوسعيد بصفته ناطقارسميا لرئاسة الجمهورية.

كما تم إنهاء مهام سمير عقون بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. في حين تم إحالة عبد الجلبل كسوسي بصفته مكالفا بمهمة برئاسة الجمهورية على التقاعد. كما صدر في ذات العدد مرسوم رئاسي المؤرخ في 26 سبتمبر 2021 والمتضمن التعيينات التالية:

تعيين ياسمين داود مكلفة بالدراسات والتلخيص بالرئاسة. بالإضافة إلى تعيين أحمد شاوش في منصب نائب مدير للمالية والميزانية بمديرية الإدارة والمالية بالمديرية العامة للموارد. وكذا تعيين عبد الرحمان تهمي في منصب نائب مدير للمالية والميزانية بمديرية الغدارة والمالية بالمديرية العامة للموارد.

وتضمن ذات المرسوم تعيين منيرة آيت حدة ومحمد موسوس في رئيسين للدراسات بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية. وكذا تعيين محند شريف مناصرية رئيسا للدراسات بمديرية المواكب الرسمية والنقل بالمديرية العامة للغقامات الرسمية للنقل. بالإضافة إلى تعيين دنيازاد سلطاني رئيسة للدراسات بمديرية الإطارات.