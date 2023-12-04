اجرى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر بالولايات.

وحسب ما نقله التلفزيون العمومي الحركة شملت أنهاء مهام الرئيس تبون 23 رئيس دائرة.

كما تم تحويل 201 رئيس دائرة وترقية 56 إطار لشغل منصب رئيس دائرة.

وخلال هذه الحركة قرر رئيس الجمهورية ترقية 8 إطارات نسوية لشغل منصب رئيس دائرة.

ويهدف هذا الإجراء لإعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي من خلال تعزيز رؤساء الدوائر في متابعة وتنسيق عمل البلديات. وكذا مختلف المصالح للدولة على مستوى إقليم الدائرة بما يساعد التجسيد الفعلي لقرارات السلطات العمومية وبالشكل الذي يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية.