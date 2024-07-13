حركة “حمس” تستنكر  وبشدة ما يقترفه الصهاينة من جرائم في حق الشعب الفلسطيني 

إستنكرت حركة مجتمع السلم وبشدة ما تقترفه آلة البطش الصهيونية من جرائم في حق الشعب الفلسطيني وعلى أرض غزة.

وجاء في بيان للحركة أنه تابعت حركة مجتمع السلم بإستنكار بالغ ما تقترفه آلة البطش الصهيونية من جرائم في حق الشعب الفلسطيني وعلى أرض غزة، وما أضافته إلى سلسلة جرائمها النكراء؛ باستهدافها المواطنين العزَّل في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، والتي تأوي آلاف النازحين؛ حيث سلَّطت عليهم القصف العشوائي بالطائرات والمدفعية والمُسَيَّرات بشكل مكثّف وهمجي، هذه الجريمة التي خلَّفت المئات من الشهداء والجرحى من المدنيين”.

وتابعت حركة حمس في ذات البيان “وإذ نتابع في حركة مجتمع السِّلم، بألم شديد آثار هذه الآلة التدميرية، فإننا نحمِّل المسؤولية الكاملة كل من يدعم هذا الكيان في جرائمه، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية”.

وإختتمت حمس “إنَّ التأخر في وقف هذا العدوان ضدَّ شعبٍ يتعرَّض يوميًّا للإبادة الجماعية، يعتبر جريمة إنسانيّة، متكاملة الأركان، مع استمرار الكيان النازي في استباحة الدم الفلسطيني”.

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