حركــــــة واسعــــــة وســـــط مديــــــري المستشفيــات نهايــــة سبتمبـــر»

سيجري وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، حركة واسعة في صفوف مديري المؤسسات الاستشفائية المتقاعسين.

يكون فيها البقاء لطويل العمر، بناء على نتائج التحقيق الذي تقوم به لجنة وزارية حول ممارسات هؤلاء عبر كافة المصالح.

وفي مقدمتها الاستعجالات الطبية.

وقال المسؤول الأول على قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في تصريح خص به «النهار»، هامش افتتاح الدورة البرلمانية بالغرفة العليا.

إنه سيستلم تقريرا مفصلا حول تسيير مديري المستشفيات والتجاوزات التي ارتكبوها، وهذا خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري.

أي مباشرة عقب انتهاء اللجنة من تحقيقاتها الميدانية التي ستشمل كافة المؤسسات الاستشفائية الموزعة عبرثمانية وأربعين ولاية من دون استثناء.

وتعهد بعدم التسامح مع كل من أثبتت اللجنة سوء تسييره للمستشفى، وأن مصيره -يضيف الوزير- سيكون الإقالة مباشرة.

وأكد على أن المقصلة ستمس رؤوسا كبيرة، باستثناء أولئك الذين أثبتت نتائج التحقيقات أن مرحلة تسييرهم كانت سليمة.

ولم تسجل فيها أي تجاوزات «البقاء لطويل العمر بعد استلام نتائج التحقيقات».

وأفاد الوزير بأن التحقيقات هذه التي تشرف عليها اللجنة، ستركز أيضا على مصالح الاستعجالات الطبية.

وكيفية التعامل مع المرضى والتكفل بالنساء الحوامل «نفس الإجراءات التي اتخذتها مع مديري مستشفى سليمان عميرات بولاية المسيلة.

وفي تميمون بولاية أدرار سأتخذها لاحقا»، وأضاف «كل مسؤول كان يؤدي واجبه على أحسن وجه سيكرم».

وقد فجرت قضية وفاة امرأتين حاملين بولاية المسيلة، رفقة رضيع إحداهما، نهاية جويلية المنصرم، حالة الإهمال السائدة بالمنطقة.

مما جعل الوزير محمد ميراوي، يأمر باتخاذ إجراءات فورية في حق مسيري القطاع هناك.

حيث شملت المقلصة كلا من مدير مستشفى سليمان عميرات.

وكذا مدير الصحة بالولاية، كون نتائج التحقيقات التي فتحت على إثر الفاجعة التي هزت القطاع ككل.

و التي كشفت عن وجود نقائص رهيبة في التسيير.