حرمان النساء الأرامل من سكنات عدل.. وزير السكن يرد

رد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، في مجلس الأمة. على سؤال حول حرمان النساء الارامل من سكنات عدل بعد أن توفي أزواجهن رغم امتلاكهن منحة تقاعد الزوج المتوفي.

وقال وزير السكن إن وضعية النساء الارامل التي توفي ازواجهن بعد دفع الشطر الاول لا تعد من الوضعيات العالقة. وهذا حسب النصوص القانونية المحددة لشروط مسكن البيع بالايجار.

وأشار وزير السكن أنه لحد الساعة تم تسوية 1276 من ملفات أرامل توفي أزواجهن. يعني 1276 ارملة استفادت من سكنات عدل.