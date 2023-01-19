حرمان تلاميذ السانكيام من الإنتقال إلى المتوسط في هذه الحالة

شددت وزارة التربية الوطنية من خلال مراسلتها إلى مديريات التربية، المتعلقة بكيفية إجراء إمتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الإبتدائي، على ضرورة حضور الإمتحان لكل التلاميذ.

وأكدت الوزارة أنه سيحرم من الإنتقال إلى السنة أولى متوسط كل تلميذ غاب عن الإمتحان مهما كان معدله الفصلي والسنوي.

من جهة أخرى اكدت الوزارة أن تنظيم إمتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الإبتدائي يتطلب التنسيق المحكم، بين مختلف المتدخلين والإلتزام بآجال تنفيذ جميع العمليات بكل دقة تحت الإشراف المباشر لمدير التربية.