حرمان شبيبة القبائل من أنصاره لمباراة واحدة

سلطت لجنة لعقوبات التابعة للرابطة المحترفة، عقوبة مباراة واحدة بدون جمهور على شبيبة القبائل بسبب “إستعمال الالعاب النارية داخل الملعب”.

وهذا خلال المباراة التي جمعته بإتحاد بلعباس والتي فازت بها خارج القواعد بثنائية السبت الماضي، لحساب الجولة 18 للمحترف الأول.

وطابت لجنة العقوبات من إدارة نادي “الكناري” القبائلي دفع غرامة مالية تقدر بـ300 ألف دينار بسبب رشق الأرضية بالألعاب النارية.

وسيخوض وصيف الترتيب العام للبطولة (بفارق نقطتين عن إتحاد العاصمة) المواجهة المقبلة أمام جمعية عين مليلة محروما من جمهوره.