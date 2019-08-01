حرمان عمال مؤسسة إستغلال مناجم الذهب بتمنراست من أجورهم

يتواجد 540 عامل بمؤسسة إستغلال مناجم الذهب “إينور” الموجودة ببلدية تيمزاوتين ولاية تمنراست، في حالة يرثى لها بسبب المشاكل الكثيرة

التي يتخبط فيها العمال، وفي مقدمتها عدم دفع أجورهم منذ أكثر من شهرين، بل تعد الأمر إلى ذلك تجويعهم من

خلال رفض الممول مدهم بالمواد الضرورية، وهو ما جعل النائب البرلماني محمود قمامة عن حزب الأفلان، يراسل الوزير الأول

قصد إيجاد حل لهذه الفئة العاملة، خصوصا وأن هذه المؤسسة إدارتها متواجدة على مستوى الجزائر العاصمة، وهو مايشكل عقبة أخرى للعمال.

وطالبت نقابة الشركة عن طريق النائب البرلماني من الوزير الأول بدوي التدخل لحل المشكل وتسوية وضعية المؤسسة في اقرب الآجال الممكنة.