حرمان كل من لم يسدد ديون علاجه بفرنسا من تجديد تأشيرته

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حرمان كل من لم يسدد ديون علاجه بفرنسا من تجديد تأشيرته
بقلم حمزة عساس

قال سفارة فرنسا بالجزائر إنها تلقت شكاوي من المستشفيات الفرنسية، حول قيام عدد معتبر من الجزائريين يستغلون التأشيرة السياحية للتداوي في فرنسا.

وحسب بيان للسفارة الفرنسية تحوز “النهار” على نسخة منه، فإن العديد من الجزائريين يستغلون التأشيرة السياحية للتداوي في المستشفيات الفرنسية،

في حين أن التأمين الخاص بهذه التأشيرة لا يغطي ذلك، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة المعروفة من قبل.

ودعت السفارة الفرنسية بالجزائر الجزائريين الراغبين في العلاج بفرنسا أن يقدموا طلبا للحصول على تأشيرة طبية.

وذلك بتقديم الوثائق المطلوبة لهذا الصنف من التأشيرة، معتبرة التعدي على هذه الإجراء يعد مخالفة لموضوع التأشيرة.

وأكدت أنه سيتم رفض الطلبات المستقبلية للشخص المخالف إذا لم يقم بتسوية وضعيته اتجاه المؤسسات الاستشفائية الفرنسية من خلال دفع الديون المترتبة عليه.

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