حرم الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي توارى الثرى

ووري الثرى صبيحة اليوم جثمان حرم الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي، بمقبرة العائلة محمد البودالي، بمسقط رأسها مدينة عين ماضي.

وجرت مراسم التشييع بحضور جمع غفير من عائلة الراحلة ومريدي الطريقة من مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى والي الأغواط، ووالي معسكر .

وشيِّعت الفقيدة في أجواء مهيبة، وسط حضور غفير عبّر العديد منهم عن تأثرهم الكبير بهذه الفاجعة التي ألمت بهم، بالنظر إلى المكانة الكبيرة التي كسبتها الفقيدة في قلوب أتباع الطريقة التيجانية.

وكانت حرم الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بلعرابي، وافتها المنية أمسية الأربعاء، عن عمر ناهز 80 عاما، بعاصمة التيجانيين عين ماضي.