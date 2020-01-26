حرم الرئيس التركي تدشن مخبرا للإعلام الآلي بمدرسة “أرزقي عجود” بالقصبة 

دشنت حرم الرئيس التركي، أمينة أردوغان، اليوم الأحد، مخبرا للإعلام الآلي بالمدرسة الابتدائية “أرزقي عجود” التابعة لبلدية القصبة في الجزائر العاصمة.

وجاء تدشين مخبر الإعلام الآلي، خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة عقيلته ومجموعة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، إلى الجزائر، والتي تدوم يومين إبتداء من اليوم الأحد.

وسيستفيد من هذا المخبر، والذي أسسته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”، تلاميذ 4 مدارس أخرى مجاورة للمدرسة التي تحتضنه.

وبهذه المناسبة، أشادت أمينة أردوغان، بكرم الشعب الجزائري وترحيبه لها كلما زارت الجزائر، وهو البلد الذي وصفته ب”بوابة إفريقيا”، معربة عن سعادتها بوجودها بـ”الجزائر الشقيقة”.

واعتبرت حرم الرئيس التركي، أن القارة الإفريقية بفضل ثرواتها الطبيعية وموروثها الثقافي والحضاري وشعبها الودود تسير نحو المستقبل بخطى ثابتة.

معربة عن أملها في أن يكون القرن الواحد والعشرين أفضل بالنسبة للقارة.

وأبرزت حرم الرئيس أردوغان، أهمية جعل في متناول الأجيال القادمة، الوسائل التكنولوجية الحديثة وتهيئة كل الإمكانيات الضرورية لتقريبها منها وذلك لضمان ومضاعفة فرص نجاحهم في المستقبل.

وأعربت أمينة أردوغان، عن أملها في أن يكون مخبر الإعلام الآلي الذي دشنته اليوم، وسيلة خير للتلاميذ وأن يساهم ايجابيا في مسارهم التعليمي.

ومن جهة أخرى، أشادت حرم الرئيس التركي بجمال قصبة الجزائر، وقالت أنها تأخذنا إلى الماضي بفضل المعالم التاريخية التي تزخر بها سيما تلك التي تعود إلى الفترة العثمانية.