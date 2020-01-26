حرم الرئيس التركي تنبهر بالقصبة وتشيد بكرم الجزائريين

أشادت حرم الرئيس التركي، أمينة أردوغان، بكرم الجزائريين، وترحيبهم بها كلما زارت الجزائر، والتي وصفتها بأنها بوابة إفريقيا.

وأعربت عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقتها بمناسبة تدشينها لمخبر في الإعلام الآلي بالمدرسة الابتدائية “أرزقي عجود” التابعة لبلدية القصبة في الجزائر العاصمة، عن سعادتها بوجودهها في الجزائر.

واعتبرت حرم الرئيس التركي، أن القارة الإفريقية بفضل ثرواتها الطبيعية وموروثها الثقافي والحضاري وشعبها الودود تسير نحو المستقبل بخطى ثابتة.

معربة عن أملها في أن يكون القرن الواحد والعشرين أفضل بالنسبة للقارة.

وأبرزت حرم الرئيس أردوغان، أهمية جعل في متناول الأجيال القادمة، الوسائل التكنولوجية الحديثة وتهيئة كل الإمكانيات الضرورية لتقريبها منها وذلك لضمان ومضاعفة فرص نجاحهم في المستقبل.

وأعربت أمينة أردوغان، عن أملها في أن يكون مخبر الإعلام الآلي الذي دشنته اليوم، وسيلة خير للتلاميذ وأن يساهم ايجابيا في مسارهم التعليمي.

ومن جهة أخرى، أشادت حرم الرئيس التركي بجمال قصبة الجزائر، وقالت أنها تأخذنا إلى الماضي بفضل المعالم التاريخية التي تزخر بها سيما تلك التي تعود إلى الفترة العثمانية.

وشرع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، رفقة عقيلته ووفد رفيع المستوى، في وقت سابق من نهار اليوم الأحد، في زيارة صداقة للجزائر تدوم يومين، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.