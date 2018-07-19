حرم الرئيس الراحل بوضياف :”ما نسب لي كذب وبهتان”

كشفت السيدة فتيحة زوجة الرئيس الراحل، محمد بوضياف، أنها ستتوجه برسالة للرئيس بوتفليقة في القريب العاجل.

قائلة “لم أصرح لأي وسيلة إعلامية ومانسب لي كذب وبهتان”.

وأضافت زوجة المرحوم بوضياف، “أن حالتها الصحية متدهورة، ومن تكلم بإسمي لايخاف الله”.

للإشارة، كانت قناة في فرنسا بثت إتصال هاتفي منسوب لحرم الرئيس بوضياف دون التأكد.

وحسب الإتصال، فإن السيدة التي إنتحلت شخصية فتيحة بوضياف، تلفظت بكلام مسيء لرموز الدولة.

وستبث قناة النهار التسجيل الصوتي للسيدة بوضياف بعد قليل عبر صفحتها على الفايسبوك.