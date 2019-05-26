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حرم السفير الأمريكي لدى الجزائر تزور الأطفال مرضى السرطان بالعاصمة

الوطني
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حرم السفير الأمريكي لدى الجزائر تزور الأطفال مرضى السرطان بالعاصمة
بقلم نسرين محفوف

قامت حرم السفير الأمريكي لدى الجزائر، كارين روز، بزيارة الأطفال مرضى السرطان، بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة.

وكتبت اليوم الأحد، على صفحتها بفيسبوك “كان من دواعي سروري الحقيقي أن أعود مرة أخرى للأطفال في مستشفى السرطان في الجزائر العاصمة مع مجموعة من  الفنانين والمتطوعين”.

وأضافتى “يساعد البرنامج على تحقيق السعادة للأطفال وأسرهم في المستشفى، من خلال الفن والموسيقى وغيرها من الأنشطة”.

وعبرت غن سرورها في مساعدة الأطفال في الرسم ، والغناء والرقص معهم.

كما شكرت الطاقم الطبي المتخصص والفنانين والمتطوعين الذين يعملون بجد لمساعدة الأطفال على التماثل للشفاء.


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