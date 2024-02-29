حرم رئيس موزمبيق تزور مؤسسة الطفولة المسعفة بالعاصمة

قامت حرم رئيس جمهورية موزمبيق, إيزورا فيراو نيوسي, اليوم الخميس بزيارة إلى مؤسسة الطفولة المسعفة بالأبيار (الجزائر العاصمة), حيث اطلعت على مختلف هياكل هذه المؤسسة.

وخلال هذه الزيارة طافت الأولى لجمهورية موزمبيق, التي كانت مرفوقة بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, السيدة كوثر كريكو, بمختلف هياكل هذه المؤسسة وتلقت شروحات حول المنظومة الوطنية المتعلقة بحماية الطفولة المسعفة.

وفي تصريح لها بالمناسبة أبدت ضيفة الجزائر استعداد بلادها لتبادل الخبرات مع الجزائر في مجال حماية الطفولة و قضايا المرأة.

كما كان لـ”إيزورا فيراو نيوسي”, زيارة الى المتحف الوطني للفنون الجميلة و قصر رياس البحر و مقام الشهيد, حيث أبدت إعجابها بما تزخر به الجزائر من مرافق ومعالم تاريخية وثقافية.

بدورها, أكدت كريكو ,على أهمية “تبادل الخبرات والتجارب في مجال الشؤون الاجتماعية مع جمهورية موزمبيق, لاسيما في مجال حماية الطفولة و المرأة والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة.