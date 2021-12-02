حريق استوديوهات قناة البديل في العاصمة

إندلع مساء اليوم الخميس حريق على مستوى استوديوهات قناة البديل بالعاصمة ما تسبب في خسائر مادية دون تسجيل ضحايا.

الحريق أتى على عدد من المعدات التصوير وإستديوهات داخل مقر القناة التي أسسها الإعلامي الراحل سليمان بخليلي

ومن حسن الحظ القناة كانت فارغة بحكم [ان القناة كانت فارغة.وكانت قناة البديل بتاريخ 25 أكتوبر الماضي أعلنت عن غلق القناة بسب عدم تمكنها من تسديد حقوق البث في حينه نتيجة ضائقة مالية مرت بها القناة.

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