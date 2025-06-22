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حريق الحظيرة الوطنية للشريعة ينتشر لحدود المدية

بقلم نادية بن طاهر
حريق الحظيرة الوطنية للشريعة ينتشر لحدود المدية
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إنتشر الحريق الذي إندلع يوم أمس السبت، بالحظيرة الوطنية للشريعة، ببلدية الشريعة، في البليدة، إلى حدود ولاية المدية.

وسخرت مديرية الحماية المدنية لولاية المدية، جهازا عمليا استطلاعيا منذ صبيحة اليوم، من أجل المتابعة العملية والسيطرة على الحريق ومنع انتشاره، نظرا لصعوبة التضاريس والمسالك.

وإنتشر الحريق، إلى حدود ولاية المدية، بالمكان المسمى جبل كراش، ببلدية الحمدانية، في دائرة وزرة.

ولا تزال عملية الإخماد متواصلة، باستعمال طائرات إطفاء AT802، وبحضور كل من مدير الحماية المدنية. ومحافظ الغابات، والجيش الوطني الشعبي، ووبمتابعة من طرف والي ولاية المدية.

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