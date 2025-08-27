حريق الشريعة.. نداء عاجل للمواطنين

وجهت مصالح الحماية المدنية، لولاية البليدة، نداء مستعجل، بسبب الحرائق التي اندلعت في جبال الشريعة. والتي لا تزال عمليات الاخماد فيها متواصلة.

ودعت الحماية المدنية، من خلال النداء المواطنين، إلى عدم الصعود إلى منطقة شريعة. و هذا من أجل السلامة.

كما دعت ولاية البليدة المواطنين إلى عدم التنقل إلى الشريعة حفاظا على سلامتهم.

وحاء في المنشور “تنهي ولاية البليدة إلى علم كافة المواطنين الكرام أنه نظرا لنشوب الحرائق بمنطقة الشريعة. فإن السلطات الولائية تدعو الجميع إلى عدم الصعود نحو المنطقة في الوقت الراهن. وذلك حفاظا على أرواحهم وسلامتهم. وكذا لتسهيل عمل فرق الحماية المدنية ومصالح الأمن التي تباشر عمليات الإخماد”. و”عليه، نهيب بكافة المواطنين الالتزام التام بهذا النداء وعدم المجازفة بالتنقل نحو المنطقة إلى غاية إشعار آخر”.

للإشارة، اندلع حريق مهول، صباح اليوم الأربعاء، في جبال الشريعة بولاية البليدة. وحسب الحماية المدنية، فإن الحريق توزع عدة مواقع، بسبب سرعة الرياح.

كما اضاف بيان الحماية، أنه تم إجلاء و إبعاد عدة عائلات قاطنة في جبال الشريعة بسبب الحريق.

في حين، لا تزال عمليات اخماد النيران متواصلة إلى غاية اللحظة.

وتدعمت فرق التدخل بالرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية المدية، والوحدة الوطنية للتدريب و التدخل. والمفرزة الجهوية لمكافحة حرائق الغابات لولاية الشلف والبويرة.

كما تم تخصيص 6 طائرات اخماد AT802، وطائرتي إخماد BE200 التابعة للجيش.

كما تمكنت، أمس الثلاثاء، فرق الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على نيران غابة “حقو فرعون” ببلدية الشريعة في ولاية البليدة.

وشهدت عملية الإخماد تعبئة شاملة للموارد، حيث تم تدعيم فرق الإطفاء الميدانية بأرتال متنقلة من ولايات البليدة، المدية، الشلف، والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

كما كان للدعم الجوي دور حاسم في السيطرة على الحريق، من خلال تسخير 9 طائرات إخماد من نوع AT802. بالإضافة إلى طائرة ومروحية تابعتين للجيش الوطني الشعبي.

وسجلت الحماية المدنية، 18 حريقا، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة في منطقة واحدة. وتم اخماد 14 حريقا نهائيا، ووضع 3 حرائق تحت الحراسة. وهذا خلال 24 ساعة.